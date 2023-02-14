Girne Belediye Başkanı Şenkul, kentteki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı

Şenkul, belediye olarak bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceklerini vurguladı. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Şenkul, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından ülkede acil olarak alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, Girne Belediyesi İmar Bölümünden, Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek, bilgisine getirilmesini istediğini kaydetti.

-“Sıfır taviz politikası izleyeceğiz”

Geçen günlerde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Başkanı Tunç Adanır ile izleyecekleri yol hakkında kısa bir görüşme yapan Şenkul, “Deprem ile mücadele deprem olmadan yapılmalıdır. Girne Belediyesi olarak bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.