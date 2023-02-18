Girne Belediye Başkanı Şenkul: Muhasebe için açılan münhal sonucu iki kişi işe alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, münhallerle ilgili bilgilendirmede bulunarak, “Muhasebe için açılan münhal sonucu iki kişi işe alındı” dedi.

İŞTE AÇIKLAMA;

İyi günler Girne,

Sizlere Girne Belediyesi ve Belpazdaki münhallerle ilgili bilgi vermek istiyorum.

Mimarlık için açılan Münhale çok sayıda başvuru olmuştur, 2 kişi işe alınacaktır, bunların kimler olacağına projeler bölümü karar verecektir.

Muhasebe için açılan Münhale çok sayıda başvuru olmuştur.

2 kişi alındı, bu kişiler seçilirken iş tecrübeleri esas alınmıştır.

Mühendislik münhali için başvuru olmamıştır,

Başvuru yapmak isteyen mühendisler halen başvurabilir.

Çöp kamyonu sürebilen kişiler temizlik şube sorumlusunun sürüş testinden geçtikleri takdirde Münhal çıkılmaksızın ihtiyaç halinde sıra ile işe alınacaktır.

Yakın zamanda 1 engelli istihdamı daha düşünüyoruz vezne pozisyonu için ilgilenenler başvurabilir.

En hazır olan işe alınacaktır ancak başvuran diğer engelli arkadaşlarımız not edilip ihtiyaç oldukça istihdam edilecektir.

Bu bilgiler dışında herhangi bir istihdam düşüncemiz yoktur yakın zaman için.

Lütfen bu konular haricinde istihdam için randevu talebinde bulunulmasın, birçok gencimizin işe ihtiyacı olduğunu farkındayım, ihtiyaç haricindeki tüm isteklere hayır derken ben de çok üzülüyorum ama durum budur.

İyi haftasonları dilerim…