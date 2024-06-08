Girne Belediye Başkanı Şenkul: Vatandaşı sizin insafsızlığınızla baş başa bırakmayız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile su kesintisinde güncel durumu yeniden paylaştı.

İlk olarak Salih Miroğlu Caddesi’ndeki duruma değinen Başkan Şenkul, şunları söyledi:

“Salih Miroğlu Caddesi (20 Temmuz bölgesi, zeytinliğin doğu sınırına kadar olan bölge) Kentin en yoğun nüfusu olan bölgeye su veren en büyük kuyu muhtemelen elektrik kesintileri ve aşırı ısınma sebebiyle teknik arıza verip devre dışı kaldığından bölge istediğimiz kadar su alamadı henüz. Kuyunun devre dışı kalmaması için an itibarıyla bir personelimiz nöbetçi olarak orada görevlendirildi. An itibarıyla bölge alttan üste doğru su almaya başladı.”

Şenkul, Karakum bölgesine işaret ederek, “Bu bölgemiz Girne’nin en yoğun bölgelerinden olan Oscar bölgesi doldukça su alıyor. Şebekenin bu bölgede dolması zaman alacağı için Karakum/Ozanköy bölgesinden gelen hat ile sıkıştırılarak bu bölgemize de gün içinde su vereceğiz” dedi.

Karaoğalanoğlu ilkokul bölgesindeki son duruma da dikkat çeken Şenkul, “Bu bölgemiz 2-4 saat arasında su alacak” açıklamasını yaptı.

Şenkul, “Bu bölgelerin dışında olup su sorunu olmayan bölgelerde yaşayanlardan suyu mümkün olduğunca idareli kullanmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YENİ DEPOLAR EKLEYECEK ÇALIŞMALARA PAZARTESİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞIZ”

“Su alan bölgelerde kullanım düştüğü oranda su veremediğimiz bölgelerin su almasının daha erken olacağı bilinciyle hareket edelim lütfen dostlar” diyen Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“5 gündür bizden kaynaklı olmasa da perişan olan tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Hiçbir mazeretin başarının yerini tutmadığı bilinciyle kentlimizin benzer sorunlar yaşamaması için altyapı yatırımlarına yeni depolar ekleyecek çalışmalara da pazartesinden itibaren başlayacağız.”

“VATANDAŞI SİZİN İNSAFSIZLIĞINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKMAYIZ”

Murat Şenkul, son olarak zordaki insandan para bile almadan su veren tankerciler olduğu gibi, ton başına 400-500 TL alan bazı su tankercilerine de seslendi, “Bu şekilde devam edecekseniz gereken sayıda su tankeri satın alırız ama vatandaşı sizin insafsızlığınızla baş başa bırakmayız” dedi.