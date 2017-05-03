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Girne Belediyesi 2. Öykü Yarışması’na son başvuru 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldı

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Girne Belediyesi 2. Öykü Yarışması’na son başvuru 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldı
Girne Belediyesi’nin bu yıl Deniz Plaza işbirliğinde gerçekleştirdiği Girne Belediyesi 2’inci Öykü Yarışması “Şehrimiz ve Turizm” temasıyla düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, yarışmada, (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) olarak  üç kategoride değerlendirme yapılacağı belirtilerek, yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 17 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar öykülerini Girne Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne göndermeleri gerektiği ifade edildi.

Okuma ve yazmaya olan ilgiyi artırmak, öğrenci ve öğretmenleri edebiyat dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturmanın hedeflendiği yarışmayı kazananların ödüllerini Haziran 2017 tarihinde düzenlenecek bir törenle alacağı belirtildi.

Jüride,Hidayet Karakuş (Yazar, Şair, Eğitimci), Ferhat Atik (Senarist, Yazar, Şair, Eğitimci), Hakan Bayhan (Gazeteci, Masal Yazarı), Ceyhan Özyıldız (Öykü Yazarı, Fotoğraf Sanatçısı), İsmihan Yorgancı (Oyun Yazarı, Dramaturg), Misli Kadıoğlu (Gazeteci, Girne Belediyesi Basın) yer alıyor.

“OKUYAN, YAZAN, DÜŞÜNEN, SORGULAYAN BİREYLER İÇİN…”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, geleceğin mimarları çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan bireyler olmasının önemine işaret ederek, yaptıkları çeşitli etkinliklerle de bu konuda farkındalık yaratmak, çocuk ve gençlere fırsatlar sunmayı amaçladıklarını söyledi. Güngördü, bu yıl ikincisi düzenlenen öykü yarışması jürisinde de, ülkemiz yazın hayatının başarılı isimleri yanında Türkiye’den de başarılı masal ve öykü yazarları yer alacağını, düzenlenecek ödül töreninde çocuk ve gençlerin bu kişilerle buluşma imkanı bulacağını belirtti.

Güngördü, düzenlenen yarışmaya ülke genelinde, kategorilerine göre tüm öğrencilerin katılabileceğini belirterek, bu konuda öğretmen ve ailelerin de çocuklarını yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Katılım şartları şöyle;

(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kâğıdına bilgisayarla ya da elle yazılacaktır.

b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.

c) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen ) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.

e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dört yüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.

f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz.

g) Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir.

h) Yarışmanın ödül töreni Haziran 2017 tarihinde  jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öyküler, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Girne Belediyesi’ne kapalı zarf içerisinde iki kopya olarak ulaştırılacaktır.  

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