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Girne Belediyesi, 2020 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini belirleyerek tahsil etmeye başladı

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Girne Belediyesi, belediye hudutları dahilinde 2020 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini belirleyerek tahsil etmeye başladı. 
Girne Belediyesi, 2020 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini belirleyerek tahsil etmeye başladı

Girne Belediyesi, belediye hudutları dahilinde 2020 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini belirleyerek tahsil etmeye başladı. 


Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi’nin birinci taksit ödeme süresinin Nisan ayı sonunda tamamlanacağı, Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin ise 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği kaydedildi. 


Ödemeler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi eski binası veznelerine, Girne Belediyesi terminal şubesi veznelerine, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi Muhtarlık Vezneleri’ne veya Girne Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu bankalara (Akfinans Bank, Albank,  Asbank, Capital Bank, Creditwest Bank, Garanti Bankası, Halk Bank, İktisat Bankası, İş Bankası, Kooperatif  Merkez Bankası, Limasol Kooperatif  Bankası, Nova Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türk Bankası, Universal Bank, Vakıflar Bankası, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası) yapılabilecek. 


EMLAK BİLDİRİMİ POSTAYLA GÖNDERİLMEYECEK
2020 yılı Emlak bildirimlerinin posta aracılığıyla adreslere gönderilmeyeceği belirtilen açıklamada,  emlak sahiplerinin, emlak bildirimlerini Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki Emlak Bölümü’nden alabileceği, yeni kayıt yaptıracakların yanlarında tapu araştırma belgesi, satış sözleşmesi veya koçandan birini getirmesi gerektiği belirtildi. 
Konuyla ilgili detaylı bilgi için Belediye Emlak Bölümü 650 01 00 numaralı telefondan (dahili 1123-1124) aranabilecek. 
Açıklamada, belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde, yasal gecikme zammı uygulanacağı kaydedildi. 

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