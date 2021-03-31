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Girne Belediyesi 3. Çocuk Tiyatroları Dijital Platformda

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3. Çocuk Tiyatroları Festivali 2-30 Nisan 2021 Girne Belediyesi Facebook Sayfasından Yayınlanacak 14 Farklı Oyunla Çocuklarla Buluşuyor
Girne Belediyesi 3. Çocuk Tiyatroları Dijital Platformda

3. Çocuk Tiyatroları Festivali 2-30 Nisan 2021 Girne Belediyesi Facebook Sayfasından Yayınlanacak 14 Farklı Oyunla Çocuklarla Buluşuyor

 

Girne Belediyesi küresel Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında,  birçok etkinliğini dijital platform üzerinden gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Girne Belediyesi Facebook sayfası üzerinden  “Haydi Çocuklar Evlerimizde Tiyatro İzleyelim” temasıyla, 2- 30 Nisan 2021 tarihlerinde tiyatro oyunlarını çocukların beğenisine ve izlenimine sunuyor.

 

Girne Belediyesi Kültür ve Sanat şubesinden alınan bilgiye göre, KKTC Devlet Tiyatroları, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Karşıyaka Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, , Mask Kara Tiyatrosu, Tiyatro Alkış, İzel Seylani Tiyatro grupları tarafından hazırlanan tiyatro oyunları 2 - 30 Nisan 2021 arasında Girne Belediyesi Facebook sayfası üzerinden yayınlanarak çocuklarla buluşacağı iletildi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada; “3. Çocuk Tiyatroları Festivalimizi çocuklarımız evlerinden, belediyemizin sosyal medya facebook sayfamız üzerinden izlemeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Zor dönemlerden geçtiğimiz bu süreçte,  çocuklarımızın hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabilmek adına, birbirinden güzel 14 farklı tiyatro oyununu 2- 30 Nisan tarihleri arasında izlemelerine olanak sağlayacağız.

 

KKTC Devlet Tiyatroları, Kardeş Belediyemiz Karşıyaka Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu,  Mask Kara Tiyatro, Tiyatro Alkış, İzel Seylani tiyatro oyunlarıyla,3. Dijital Çocuk Tiyatroları Festivalimize katkı yapacaklardır. Tüm Çocuklarımızı evlerinden tiyatro oyunlarını izlemeye davet eder, hepsini sevgiyle kucaklar, mutlu ve sağlıklı olmalarını dilerim” dedi.

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