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Girne Belediyesi, 5 dönüm arazi satın aldı: Büyük projelerimiz var

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar sonucunda 5 dönümlük araziyi 683 bin Sterline satın aldıklarını duyurdu.
Girne Belediyesi, 5 dönüm arazi satın aldı: Büyük projelerimiz var

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar sonucunda 5 dönümlük araziyi 683 bin Sterline satın aldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, araziye dair büyük projeleri olduğunu da belirtti.

İşte o paylaşım:

“Girne Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı karar sonucunda, çevre yolu üzerinde Belpaz Şirketimizin arazisine bitişik durumdaki yaklaşık 5 Dönümlük araziyi Girne Belediyesi olarak yaklaşık 31 Milyon Türk Lirası karşılığı satın aldık. (683 bin STG)

Bu bölgeye dair büyük projelerimiz var. Trafik sorunu olmayan, kolay ulaşılabilir ve Girne’yi tepeden izleyen bölge, Girnelilerin ve tüm Kıbrıslıların aileleriyle birlikte güzel zaman geçireceği bir alana dönüşecek.

Alacaklarının peşini bırakmayan, bütçesinin her kuruşunun doğru kullanılması için çalışan yönetim anlayışımızla Girne Belediyesi yatırım yapma kapasitesi bakımından bu ülkenin en güçlü belediyesi konumundadır.”

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