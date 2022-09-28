Girne Belediyesi 5. Öykü Yarışması ödül töreni yapıldı

Girne Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Ben, Biz ve Doğa” konulu öykü yarışması ödül töreni, dün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan çocuk ve gençlerin aileleri ve öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, katılımcı çocuk ve gençlere katılım belgeleri, dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından, Değerlendirme Kurulu'nda yer alan Ceyhan Özyıldız (Öykü Kitabı Yazarı, Fotoğrafçı), Emrah Öztürk (Öykü Kitabı Yazarı, Akademisyen), Orhan Eskiköy ve Misli Kadıoğlu’na (Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri) yarışmaya koydukları katkı nedeniyle plaket takdiminde bulunuldu.

Öykü yazarları Ceyhan Özyıldız, Orhan Eskiköy ve Emrah Öztürk’ün de yazma yolculukları konusunda kısaca konuşma yaptığı etkinlikte, okuma ve yazmanın önemi vurgulandı. Girne Belediyesi tarafından her yıl yapılan böylesi yarışma ve organizasyonların çocuk ve gençleri teşvik etmesi ve geleceğin düşünür ve yazarlarını yetiştirme açısından önemi vurgulandı. Öykü yarışmasının sonucunda, gelecek dönemde okullarla iş birliği içerisinde, öykü yazma atölyesi düzenlenmesi planlandığı belirtildi.