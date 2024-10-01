Girne Belediyesi 500 Kıbrıs yaseminini vatandaşa dağıtacak

Şenkul, “Kentimizde eskiden olduğu gibi evlerimizin bahçelerinde yaseminler görmek istiyoruz” diyerek bu projenin amacını vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de eski gelenekleri canlandırmak amacıyla, 500 adet Kıbrıs yasemininin vatandaşlara dağıtılacağını duyurdu. Şenkul, “Kentimizde eskiden olduğu gibi evlerimizin bahçelerinde yaseminler görmek istiyoruz” diyerek bu projenin amacını vurguladı.

Su aboneliği bulunan tüm Girneliler, China Bazaar’ın da desteğiyle belediyeden ücretsiz olarak saksı ve yasemin bitkisi alabilecek. Yasemin bitkisini talep etmek isteyen vatandaşlar, yarından itibaren Girne Belediyesi’nin 185 numaralı hattını arayarak abone numarası ve isimlerini kaydettirebilecek.

Projeyle birlikte Girne sokaklarının yeniden yasemin kokması hedefleniyor.