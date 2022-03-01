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Girne Belediyesi 65 Yaş Üstü Vatandaşları Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Girne Belediyesi 65 Yaş Üstü Vatandaşları Ziyaretlerine Devam Ediyor
Girne Belediyesi 65 Yaş Üstü Vatandaşları Ziyaretlerine Devam Ediyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı İkinci Bahar Birimi, belediye sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü üyelerine yönelik rutin şeker, tansiyon ölçümlerine devam ediyor.

 

Hastane ilaçlarının alımı ve hastane ulaşımları konusunda da ihtiyaçlı olan yaşlılara hizmet veren İkinci Bahar Birimine üye olmak ve hizmetlerden yararlanabilmek için 0533 870 20 10 ve 0542 880 21 17 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

 

“SALGIN NEDENİYLE UZUN SÜRE ZİYARET EDEMEDİĞİMİZ BÜYÜKLERİMİZE ZİYARETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRDIK”

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri Misli Kadıoğlu, şubelerine bağlı İkinci Bahar Birimine kayıtlı bine yakın 65 yaş üstü üyelerinin bulunduğunu söyledi. Kadıoğlu, üyelerine rutin şeker, tansiyon ölçümleri, hastane ulaşımı gibi birçok konuda destek verdiklerine işaret ederek, "Yaşlılık genellikle hastalık, bakıma muhtaçlık ile ilişkilendirilen bir dönem. Bu da yaşlı bireylerin toplum içinde soyutlanmasına yol açmakta. Covid 19 salgını nedeniyle bir dönem ara vermek zorunda kaldığımız ev ziyaretlerimizi yeniden yoğunlaştırdık. Bu nedenle de büyüklerimizle daha sık temas kurmaya çalışıyoruz. İhtiyacı olan tüm büyüklerimizin hizmetlerimizden yararlanmasını istiyoruz. 65 yaş üzeri belediye sınırlarımızda yaşayan tüm halkımız İkinci Bahar Birimi’ne kayıt olabilir" dedi.

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GÜNGÖRDÜ: "DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM SÜRMELERİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ "

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid 19 salgınıyla birlikte büyüklerimizi korumamızın daha anlaşıldığını ifade ederek, onları anlamak ve yaşlılığın getirdiği hastalık ve problemlerde yalnız bırakmamak için çalıştıklarını söyledi. Güngördü, kaliteli yaşamın her yaş ve durumda tüm insanların hakkı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve buna katkı koymak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Güngördü, “Sosyal İşler Şubemize bağlı İkinci Bahar Birimi personeli, ev ziyaretlerinde yaşlılarımızla bire bir temasta bulunan personelimiz onlarla aileleri kadar yakın ilişkiler kuruyor. Onlara destek oluyorlar. Hiçbir büyüğümüzün yalnızlık duygusu hissetmemesi için çalışıyoruz. Rutin kontrollerle sağlık takiplerini yapmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerine destek olmak istiyoruz” dedi.

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