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Girne Belediyesi 9 hizmet aracı satın aldı

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Girne Belediyesi 9 hizmet aracı satın aldı
Girne Belediyesi,  yol ve kaldırımları temizlemede kullanılmak üzere 9 yeni hizmet aracı ve ekipman satın aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 214 bin TL karşılığında 2 yol süpürme aracı, yaprak ve sigara izmariti gibi çöplerin toplanmasını sağlayan 3 şehir hooveri ve kaldırımların süpürülmesine imkan veren 4 adet gırgır satın alındı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, belediyenin temizlik işlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine imkan sağlamak için 2016 yılında 2 çöp kamyonu, 3 damperli kamyonet, 2 van, lift ve yol süpürme aracı ile 2 adet elde süpürme aracının alındığını hatırlattı. 

 Güngördü, temizlikte hizmet kalitesini artırmak için 9 yeni araç ve ekipman daha aldıklarını ifade etti.

Güngördü, araç ve ekipmanların elektrikle çalıştığını, bu nedenle  çalışmalar sırasında doğaya karbonmonoksit gazı salınmadığını, araçların çevre  dostu olduğunu  kaydetti.

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