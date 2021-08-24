  • BIST 1.468,830
  • Altın 488,63
  • Dolar 8,4100
  • Euro 9,8650
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde Stant Açtı

» »
Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde Stant Açtı
Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde Stant Açtı

Girne Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 24-25 Ağustos'ta Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde stant açtı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ana oturumda açılış konuşmacısı olarak yer aldığı kongreye Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediyeden bir heyet katıldı.

girne-belediyesi-ankarada-stant-(1).jpg

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yoğun bir katılımın olduğu kongrede, Girne'nin tanıtımı için stant açmalarının önemine işaret etti. 

Kongrede, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve diğer bazı belediyelerden de temsilciler davetli olarak bulunuyor.

girne-belediyesi-ankarada-stant-(2).jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaatın Durdurulduğu Alanının Yeşillendirilmesine KTMMOB Katkı Koymaya Hazır20 Ağustos 2021 Cuma 14:55
  • Girne Belediyesi “Meslekler ve Yüzler-1” Adlı Kitapta Meslekleriyle Özdeşleşen Kişileri Topladı20 Ağustos 2021 Cuma 14:06
  • Girne’de Belediye 126 İşyerini Denetledi19 Ağustos 2021 Perşembe 18:18
  • Girne Belediyesi tarafından bazı yolların tek yönlü kullanılması uygulanmasına başlanıyor19 Ağustos 2021 Perşembe 09:48
  • Girne Antik Liman İle İlgili İkinci Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:41
  • Kavga etti, burnunu kırdı!18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:11
  • Girne Belediyesi Dans Atölyesi Düzenledi17 Ağustos 2021 Salı 14:38
  • Alsancak'ta ev yangını çıktı16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:48
  • Bakan Ataoğlu Girne Limanı'ndan esnafı dinledi15 Ağustos 2021 Pazar 15:16
  • 28 yaşında ikametgahında ölü bulundu13 Ağustos 2021 Cuma 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti