Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde Stant Açtı

Girne Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 24-25 Ağustos'ta Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde stant açtı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ana oturumda açılış konuşmacısı olarak yer aldığı kongreye Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediyeden bir heyet katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yoğun bir katılımın olduğu kongrede, Girne'nin tanıtımı için stant açmalarının önemine işaret etti.

Kongrede, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve diğer bazı belediyelerden de temsilciler davetli olarak bulunuyor.