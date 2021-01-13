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Girne Belediyesi Antik Limanda Deniz İçinde Temizlik Çalışması Yaptı

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Girne Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, dün sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan çeşitli atıkları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.
Girne Belediyesi Antik Limanda Deniz İçinde Temizlik Çalışması Yaptı

Girne Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, dün sabah saatlerinde Girne Antik Liman bölgesinde deniz içerisinde kirlilik oluşturan çeşitli atıkları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik ekipleri bugün deniz içine girerek, su yüzünde bulunan birçok atık, (naylon, pet ve cam şişe, tahta vb.) toplayarak temizlik çalışması yaptı. Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için bölgede bulunan ve ziyaret edenlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, temiz bir çevre için vatandaşlardan ve bölgedeki tekne sahiplerinden çevreyi kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalarını istediler.

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