Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’dan Önemli Açıklamalar

Esk Koleji Park Yeri Sorunu: Esk Koleji çevresinde, özellikle okul çıkış saatlerinde yaşanan yoğun araç trafiği nedeniyle Bellapais yolunun saat 14.45-16.00 arasında neredeyse felç olduğu yönünde şikayetler aldık. Bölgedeki gözlemlerimiz ve tespitlerimiz doğrultusunda, ön park yeri dolduğunda gelen araçların arka park yerine yönlendirilmesi fikrimizin yerinde olduğunu gördük. Bu uygulamayı bugün başlattık ve park yeri sayısının artırılması ile okul sonrası kursların başlamasıyla bu sorunu büyük oranda çözmeyi planlıyoruz.