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Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’dan Önemli Açıklamalar

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Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’dan Önemli Açıklamalar
Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’dan Önemli Açıklamalar

İyi akşamlar Girne!

Bugün sizlere üç önemli konuda bilgi vermek istiyorum:

  1. Esk Koleji Park Yeri Sorunu: Esk Koleji çevresinde, özellikle okul çıkış saatlerinde yaşanan yoğun araç trafiği nedeniyle Bellapais yolunun saat 14.45-16.00 arasında neredeyse felç olduğu yönünde şikayetler aldık. Bölgedeki gözlemlerimiz ve tespitlerimiz doğrultusunda, ön park yeri dolduğunda gelen araçların arka park yerine yönlendirilmesi fikrimizin yerinde olduğunu gördük. Bu uygulamayı bugün başlattık ve park yeri sayısının artırılması ile okul sonrası kursların başlamasıyla bu sorunu büyük oranda çözmeyi planlıyoruz.

  2. Ozan Köyü Tek Yön Uygulaması: Ozanköy’de uygulamaya başladığımız tek yön uygulamasından memnuniyet duyuyoruz. Köy içindeki trafik akışı düzelmiş durumda ve sıkışma neredeyse yaşanmıyor. Ancak, köyün batı çıkışındaki dar köprü olarak bilinen sorunlu nokta için ilerleyen aylarda çalışma yapmayı planlıyoruz.

  3. Tartüf Oyunu Daveti: Bu akşam Amfi Tiyatroda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Tartüf oyununa tüm halkımız davetlidir. Oyun saat 21.00’de başlayacak ve giriş ücreti 100 TL’dir.

Hepinizi etkinliklerimize ve gelişmelere dair güncellemelerimize katılmaya davet ediyorum.

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