Girne Belediyesi Bünyesindeki Kiracılara İndirim Kararı Alındı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Meclis üyeleri, belediyeye bağlı bulunan kiracılarına indirim kararı aldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Belediye Meclis üyelerinin G-10/2020 sayılı kararla belediye bünyesinde bulunan kiracılarına 4 ay için %50 kira indirimi yapılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan Covid-19 pandemisi süresince, belediyeye bağlı kiracıların yaşadığı ekonomik sıkıntılarda yanlarında olabilmek için, Nisan - Mayıs- Haziran ve Temmuz Ayları boyunca %50 kira indirimi uygulanacağını duyurdu.