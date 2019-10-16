  • BIST 93.565
  • Altın 280,553
  • Dolar 5,8776
  • Euro 6,4950
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Girne Belediyesi çalışanları farkındalık için yürüdü

» »
Girne Belediyesi çalışanları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından düzenlenen “200 meme kanseri adına 200 km yürüyüş” etkinliğine katıldı.
Girne Belediyesi çalışanları farkındalık için yürüdü

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada 8 kadından 1’inde, KKTC’de ise yılda 150-200 civarında meme kanseri görüldüğünü söyledi. 


Nidai Güngördü, belediye çalışanlarının pembe giyerek farkındalık yaratılması için destek yürüyüşüne katıldığını belirterek, farkındalık çalışmaları kapsamında kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

 
Güngördü, önümüzdeki günlerde kız öğrencilerine yönelik “Meme kanserinde erken teşhis ve önemi”konulu seminer düzenlemek istediklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Av ve avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşüldü16 Ekim 2019 Çarşamba 16:31
  • Serin hava ve yağmur bekleniyor16 Ekim 2019 Çarşamba 16:24
  • Vakıflar İdaresi BM’nin Kapalı Maraş kararına destek belirtti16 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
  • 9 buçuk metreden düştü16 Ekim 2019 Çarşamba 16:16
  • Töre deklarasyona ilişkin açıklama yaptı16 Ekim 2019 Çarşamba 14:40
  • AÖA 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti16 Ekim 2019 Çarşamba 14:16
  • Kayıp şahısların akıbetinin belirlenmesiyle ilgili uluslararası atölye çalışması Lefkoşa’da başladı16 Ekim 2019 Çarşamba 13:57
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanatçı Yaşar Ersoy ve Khora Kitap Cafe Direktörü Mustafa Keleşzade’yi kabul etti16 Ekim 2019 Çarşamba 13:47
  • KTOEÖS: “ Eğitim Bakanlığı var mıdır? Varsa nerdedir?16 Ekim 2019 Çarşamba 13:32
  • Gürcafer: “Hakaret ve tehdit edenlere karşı hukuki işlem başlatılmalıdır”16 Ekim 2019 Çarşamba 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti