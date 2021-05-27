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Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi iş birliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi

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Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi iş birliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi. 
Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi iş birliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi

Girne Belediyesi açıklamasına göre, temizlik ekipleri, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi’nin iş makinesi ve iş gücüyle verdiği destekle 253 çöp poşeti atık toplandı. 


GÜNGÖRDÜ: “BİRLİKTE DAHA TEMİZE” 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “Birlikte Daha Temize” düşüncesiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Güngördü, piknik alanını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka poşete koyması ve çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti.
Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi’nin verdiği destek için de teşekkürlerini ileten Güngördü, vatandaşların temiz bir gelecek için öncelikle kullandıkları alanları temiz tutması gerektiğini belirtti.

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