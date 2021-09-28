Girne Belediyesi Çevrim İçi “Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı” Düzenliyor

Girne Belediyesi ve Kolan British Hospital işbirliğiyle, uzman eğitmenlerin yer alacağı Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla düzenlenen çevrim içi program, 10 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Zoom platformu üzerinde başlayacak.

Programda, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinan Eken, sağlıklı gebelik geçirmek için öncesindeki rutin testler, gebelik takibi, düzenli gebelik kontrolü, beslenme şekli, doğum şeklinin tespiti ve doğum sonrası takip konularında konuşacak.

Saat 12.00’de ise Beslenme Uzmanı Dt. Seren Avcı, hamilelik döneminde beslenme, hamilelikte kilo kontrolü, fiziksel aktivite, anne sütünü artırmak için yapılması gerekenler gibi konularda bilgiler verecek.

Saat 14.00’te de Uzm. Psikolog Cansın İskender, hamilelik ve doğum psikolojisi, anne-bebek ilişkisi, gebelik, doğum süreci ve lohusalık döneminde yaşanan sorunlar, mutlu ve huzurlu hamilelik, doğum sonrası depresyon, süreçte stres yönetimi gibi konularda konuşarak, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

İnteraktif şekilde düzenlenmesi planlanan ve sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek programa kayıt ve detaylı bilgi için 0533 870 20 10 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.



GÜNGÖRDÜ: “DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN UZMANLARLA BULUŞTURUYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, özellikle son yıllarda salgınla birlikte sağlıklı yaşamın değerinin çok daha fazla fark edildiğine işaret ederek, yerel yönetimler olarak insan odaklı çalışmalar yapmalarının önemine işaret etti.

Güngördü, sağlıklı nesiller için sağlıklı anneleri, huzurlu ve mutlu bir toplum için halkı, doğru bilgiye ulaşmaları için uzmanlar ve eğitimcilerle buluşturduklarını ve önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Güngördü, kente sosyal sorumluluk anlamında da katkı koyan Kolan British Hospital personeli, uzmanları ve sorumlularına da işbirlikleri için teşekkürlerini iletti.

“ONLINE SEMİNERLER DİZİSİNİN İLK PROGRAMI”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, doğumdan ölüme, yaşamın her alanında sağlıklı ve bilinçli olmanın önemine işaret ederek, bu anlamda hazırladıkları online seminerler dizisinin başta anne adayları, hamileler ve yeni doğum yapan annelere, babalara ve yakınlarına yönelik planladıklarını ifade etti.

Kadıoğlu, bu sürecin sağlıklı bireyler yetiştirmek adına atılan ilk adım ve en önemli süreçlerden biri olduğunu hatırlatarak, sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için başta anne ve baba adayları olmak üzere herkesin eğitilmesi gerektiğini söyledi.

Kadıoğlu, hazırlanan bu programla da uzmanlardan önemli bilgilere ulaşma fırsatı bulunacağını kaydetti.