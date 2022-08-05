Girne Belediyesi, cinsiyet eşitliği konulu uluslararası bir organizasyona imza attı

Girne Belediyesi, yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğinin tartışılacağı uluslararası bir organizasyona imza attı..

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, Girne Belediyesi ev sahipliğinde, Girne Grand Pasha Otel’de yer aldı .

Sabah gerçekleşen divan toplantısının ardından ,organizasyonun açılış töreni yapıldı.

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Kentler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Duman , UCLG-MEWA’nın kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Raporların, Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ve yerel ölçekte daha fazla adım atılması gerektiğini ortaya koyduğunu, cinsiyet eşitsizliğini tam anlamıyla gidermek için yüzlerce yıla ihtiyaç olduğunu kaydeden Duman , bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, cinsiyet eşitliği konusunun, özellikle Ortadoğu Coğrafyasında çok sıkıntılı bir konu olduğunu belirtti.

Dünya genelinde de kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını belirten Güngördü, kadınlar ve ayrımcılığa maruz kalan diğer bireyler için değişim yaratacak politikalar üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saiz da, video konferansla yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte daha sonra, Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, kadın ve erkeğin sosyal ve ekonomik yaşama katılımıyla oluşan büyük farktan kaynaklanan toplumsal cinsiyet eşitliği açığının , dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de görüldüğünü belirtti.

Kadın ve erkekten yaşamlarını, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin yüklediği sorumluluklar ve rollere bağlı kalarak sürdürmelerinin beklendiğini söyleyen Tatar, genel anlamda kadının karşılıksız ev çocuk ve yaşlı hizmetini üstlenmesi,erkeğin ise evi geçindirecek mali kaynağı sağlaması olarak özetlenebilecek bu işbölümünün kadının kamusal alandan dışlanarak, özel alana hapsedilmesiyle sonuçlandığını vurguladı.

Tatar, kadın ve erkeğin eşit katılımının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından , yerel demokrasi ve ulusal demokrasinin geliştirlmesine ivme yaratacağına dikkat çekti.

Ülkede yerel yönetimlere kadının katılım oranları hakkında detaylı bilgi veren Sibel Tatar, cinsiyet eşitliğine yönelik girişimlerin dünyada ivme kazandığını ifade etti.

Sibel Tatar, “kadınların kalkınma ve refaha eşit şekilde katkıda bulunmaları, bundan eşit yararlanmaları için uygun ortamların yaratılmasında yerel , ulusal ve küresel yönetimlere görevler düştüğüne vurgu yaptı.

Tatar, konuşmasının sonunda toplumsal cinsiyet eşitliği konulu organizasyonu gerçekleştiren herkesi kutladı.

Etkinlikte daha sonra, UCLG-MEWA Cinisyet Eşitliği Komitesinin , bir önceki çalışma döneminde başlatılan “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli projenin sonuç raporunun lanasmanı, “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” paneli ve “Yerel Yönetimler İçin Eşitlik Eylem Kılavuzu” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi