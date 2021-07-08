  • BIST 1.374,700
  • Altın 504,05
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Girne Belediyesi, Çocuk ve Gençler İçin Piknik Düzenledi

» »
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında Boğaz Piknik Alanında piknik düzenlendi. Etkinliğe Girne Belediyesi Gençlik Platformu ve Çocuk Meclisi de katıldı.
Girne Belediyesi, Çocuk ve Gençler İçin Piknik Düzenledi

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında Boğaz Piknik Alanında piknik düzenlendi. Etkinliğe Girne Belediyesi Gençlik Platformu ve Çocuk Meclisi de katıldı.
Etkinlikte çocuk ve gençler, ip çekme, voleybol, yakan top gibi çeşitli oyunlar oynadı ayrıca, Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik tarafında çocuk ve gençlere doğaçlama ve yaratıcı drama da yaptırıldı. 
Girne Belediyesi Gençlik Platformu ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin de görevli olarak destek verdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu yaptığı konuşmada, Gençlik Platformu’nun Boğaz Piknik Alanında birkaç gün önce temizlik yaptığına dikkat çekerek, temizlenen yerlerin kısa bir süre geçmesine rağmen yeniden çöplerle dolduğunu gördüklerini ve üzüntü duyduklarını söyledi. 
Çocuk ve gençlere çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatan Kadıoğlu,  "Büyüklerinizi ve arkadaşlarınızı da çöplerini çöp tenekesine atmaları konusunda uyarınız" dedi. 
GÜNGÖRDÜ: "BİRBİRİNİZE SEVGİ DOLU VE SAYGILI OLUN"
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Boğaz Piknik alanına gelerek çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti.  
Güngördü, çocuklara birbirlerine karşı sevgi ve saygı dolu olmaları gerektiğini söyledi.  Çocukları Covid-19 salgınına karşı da uyaran Güngördü, maske, mesafe ve hijyen konularına herkesin dikkat etmesi gerektiğini işaret etti. Katılan herkese teşekkür eden Güngördü, çocuklara keyifli saatler geçirmelerini diledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de hırsızlık kredi kartı ile ATM'den para çekildi07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:18
  • Güngördü'den tedbir çağrısı!07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08
  • Çocuklar Plajda Resim Çizerek Keyifli Saatler Geçirdi07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:17
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çevre Etkinliği Düzenledi06 Temmuz 2021 Salı 16:18
  • Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:35
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu "Çöp Bizim Sorumluluk Kimin?" Sloganıyla Temizlik Etkinliği Düzenliyor02 Temmuz 2021 Cuma 14:54
  • Cumhurbaşkanı Tatar Girne Turizm Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni’ne Katıldı02 Temmuz 2021 Cuma 14:11
  • Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, Survivor Yarışmasıyla Başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 17:46
  • “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” Girne’de törenle kutlandı01 Temmuz 2021 Perşembe 10:44
  • İş Yerinde Evrak Sahteleyip 11 Bin Dolar Temin Eden Şahıs Tutuklandı30 Haziran 2021 Çarşamba 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti