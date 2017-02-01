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Girne Belediyesi çocuklara yarıyıl şenliği düzenliyor

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Girne Belediyesi çocuklara yarıyıl şenliği düzenliyor
Girne Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 4 Şubat 2017 Cuma günü Bandabuliya’da 4-11 yaş arası çocuklar için Resim Atölyesi, 7 Şubat 2017 Salı günü Leymosun Kültür Evi’nde Masal Atölyesi, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi gerçekleştiriliyor. 15 Şubat 2017 Çarşamba günü ise çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde Seramik Atölyesi düzenleniyor.
Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak malzemelerin belediye tarafından temin edileceği, aynı zamanda, Girne Belediyesi tarafından etkinlikler sırasında çocuklara sürprizler ve çeşitli hediyelerin dağıtılması için hazırlıklar yapıldığı belirtildi.  

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  çocukların Şubat tatillerinde hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Güngördü, çocukların ders çalışmaya ve okula ara verdikleri bu günlerde kaliteli zaman geçirmesinin önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için önemine değindi. Güngördü, tüm öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak, tüm çocukları etkinliklere davet etti. Güngördü, etkinliklere gönüllü katkı koyanlara da teşekkür etti.

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