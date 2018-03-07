Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi 9 Mart’ta hizmete giriyor

Girne Belediyesi, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’ni hizmete koyuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkezin açılışı 9 Mart Cuma günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Açıklamada, çocuk, genç, yetişkin herkesin, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nden yararlanabileceği; aile içi şiddet gören kadınlar ve çocuklar, madde bağımlı gençler, madde bağımlı gençlerin aileleri, boşanmış aileler, boşanmış ailelerin çocukları, kişisel olarak veya çift olarak sorunlarına çıkış yolu arayanlar, cinsiyet ayrımcılığına, cinsel istismara maruz kalan ve bu anlamda desteğe ihtiyacı olan herkesin yararlanabileceği kaydedildi.

GÜNGÖRDÜ: “MERKEZ BÜYÜK BİR İHTİYACA YANIT VERECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediye Danışma ve Destek Merkezi’nin ülkede çok büyük bir ihtiyaca yanıt vereceğini ifade ederek, kentte yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları yanında, halkın daha huzurlu ve daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve sorumluluk aldıklarını söyledi.

Güngördü, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentimizde yaşayan, herkesin yanında olduğumuzu ve her sorunda çözüm arayışlarında elimizden gelen desteği vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile bağımlılıklara yönelik destek alabilmek için protokol imzalandığını ifade ederek, aynı zamanda merkezin, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Girne Polis Müdürlüğü’yle de işbirliği içerisinde çalışacağını ifade etti. Güngördü, merkezin açılışına tüm halkı davet ederek, merkezin kent ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

“HEPİMİZ ORTAK SORUNLAR YAŞIYORUZ”

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi Proje Koordinatörü Misli Kadıoğlu, çeşitli çözüm ortaklıklarıyla birlikte hareket ederek, merkeze başvuranların konularına uygun uzmanlara yönlendirileceğini belirterek, merkezin aynı zamanda çeşitli eğitim ve seminerler düzenleyeceğini kaydetti.

Kadıoğlu, hayatın içerisinde herkesin zaman zaman çıkmaza girdiğini, sosyolojik ve psikolojik problemlerle karşı karşıya kaldığını, aile içi şiddet, istismar ve bağımlılık problemlerinin kulak arkası edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyleyerek, “Ülkemizde problemler çoğu zaman yeterli güven ortamı oluşmadığı için aile içerisinde veya birey tarafından saklanıyor. Oysa hepimiz ortak sorunlar yaşıyoruz” dedi.

Kadıoğlu, merkezin gizlilik kuralları çerçevesinde hizmet vereceğini, gerek anne babalar, gerek çocuklar, gerekse öğretmenler gibi toplumun her kesiminden insana ulaşmayı ve daha bilinçli olmak, farkındalığı geliştirmek ve sorunlara çözümler bulmak için bilgi paylaşımları sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Girne’de Naci Talat Caddesi, Zeki Keçeli Apartmanı Kat:1/ Daire 3 adresinde hizmet verecek.