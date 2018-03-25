Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi çocuklara yönelik istismar olaylarını kınadı

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi geçtiğimiz hafta Girne’de meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar ve saldırı olayıyla ilgili kınama mesajı yayınladı.

Çocukların güvenilir ortamda büyümesinin herkesin öncelikli görevi olduğu belirtilen açıklamada, çocuk istismarı ile mücadele konusunda tüm kurum ve insanların üzerine düşeni yapması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi Koordinatörü Misli Kadıoğlu, istismarın insanlık suçu olduğunu ve çocuklarımızı korumanın herkesin görevi olduğunu belirterek, “Böylesi durumlarda susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. Her birey bu tür suçları önleyebilmek, çocuklarımızı korumak için bilinçlenmelidir. ” dedi.

Kadıoğlu, merkez tarafından, önümüzdeki günlerde çocuk istismarından koruma yöntemleriyle ilgili halkı bilgilendirecek bir eğitim çalışmasına hazırlık yapıldığına dikkat çekerek, bu konuda tüm yetkili kurumlar ve ailelerin sorumluluk bilinciyle hareket ederek bu çalışmalara katılmasının beklendiği belirtti.

GÜNGÖRDÜ: “EN BÜYÜK ARZUMUZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ BİR KENT”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son günlerde kentte yaşanan çocuğa yönelik istismar olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Güngördü, böylesi suçların kabul edilebilir olmadığına vurgu yaparak, göreve geldikleri günden bugüne güvenli bir kent için çalışmalarını hızlandırdıklarını, kentin karanlık noktalarının aydınlatıldığını, zabıta kadrosunun artırıldığını ve işyerlerine kamera takma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarı önlemeye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade ederek, insan hak ve güvenliğinin yaşandığı huzurlu en çok da çocuklarımız için güvenli bir kentin en büyük arzusu olduğunu söyledi.