Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Üçüncü Yılını Kutluyor

Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Üç Yılda Merkeze, 96 Kadın 38 Erkek 134 Kişi Başvuruda Bulundu. Bunların 15'i Çocuk, 15'i Ergen, 24 Kişi Çift Terapisi Aldı.

Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, toplumun tüm bireylerine sosyal ve psikolojik destek vermek ve sıkıntılı süreçlerinde çözüm arayışlarına destek olmak amacıyla, 9 Mart 2018 tarihinde faaliyete başlayan Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi üçüncü yılını doldurdu.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar merkeze, 38’i erkek, 96’sı kadın olmak üzere toplam 134 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Merkeze başvuran danışanlardan; 15’i çocuk (3-12 yaş aralığı), 15’i ergen (12-18 yaş aralığı), 78’i yetişkin toplamda 105 kişi bireysel danışmanlık hizmeti aldı.

24 kişi aile ve çift terapisi hizmetinden yararlandı. Bugüne kadar ise merkeze 4 şiddet mağduru başvurdu. En fazla başvuru nedeninin yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu ve ilişkili bozuklukları olduğu, bunun yanında danışanların gerek aile gerek sosyal alanda yaşadığı ilişki ve iletişim problemleriyle merkeze başvurduğu belirtildi.

Merkezde, en etkin ve kısa süreli yöntem olarak kabul edilen Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi kullanıldığı ve minimum seans sayısının 20-25 arasında olduğu kaydedildi.

Danışanların genellikle asgari ücretle geçinen ya da geliri olmayan, sosyo ekonomik düzeyi düşük kişilerden oluştuğu belirtilirken, danışanlardan seans başına 20 TL alındığına işaret edildi.

Merkeze son bir yılda (2020 yılından bugüne kadar) 28 başvuru yapılırken, 2020 Mart ayında araya pandemi ve gerektirdiği karantina sürecinin girmesiyle, Haziran 2020’ye kadar danışmanlık hizmetine ara verildiği, ancak bu tarihten sonra sadece acil destek görmesi gereken 2’si çocuk, 2’si ergen 7’si yetişkin olmak üzere 11 kişinin aktif olarak danışmanlık hizmeti aldığına dikkat çekildi.

Online yayınlarla da faaliyetlerini sürdüren Danışma ve Destek Merkezi, kentte ve bölge okullarında, Akran Zorbalığı, Bağımlılıklarda Farkındalık, Çocuğumu istismardan nasıl koruyabilirim? Çocuğa sınır koyma ve etkili disiplin yöntemleri, Yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri konularında seminerler düzenledi. Ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve üniversitelerle işbirliği içerisinde de birçok çalışmada işbirliğinde bulunarak, Öznel iyi oluş Programı ve Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Programlarında yer aldı.

KADIOĞLU: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, üç yıldır hizmette olan Danışma ve Destek Merkezi'nin, başta kadın ve çocuklar olmak üzere, bireylerin sorunlarıyla mücadelelerine destek vermek, kadına yönelik şiddet, istismar, uyuşturucuyla mücadele, aile ve toplum içinde yaşanan sosyal ve psikolojik uyum sorunları gibi sorunları aşmak için dayanışmanın bilinciyle açıldığını ifade etti.

Kadıoğlu, merkezin birkaç ay önce eski Girne Belediyesi binasına taşınarak, Sosyal Yaşam Merkezi'yle bir arada daha etkin çalışmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Sadece psikolojik destekle değil, çocuk, genç ve bireyleri geliştirip, din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin topluma uyumu ve kişisel gelişimi için çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.

Kadıoğlu, "Ülkemizde, kentimizde, sokağımızda, evimizde, sevgi, saygı, anlayış, duyarlılıkla ve hep birlikte olursak hem bireysel hem de toplumsal sorunlarımızla baş edebiliriz. Hepimiz müstesna günler yaşıyoruz. Birçoğumuz hayatın sınırlı ve izole olduğu bu durumda kendimizi daha yalnız hissedebiliriz. Yalnız değilsiniz. Bu sürecin de sonu gelecek. Bu pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki hepimiz birbirimize bir zincir gibi bağlıyız. Daha iyi, daha yaşanılır, daha adil, daha mutlu bir dünya mümkün. Yeter ki bir birimize ve kendimize engel olmayalım, destek olalım." dedi.

GÜNGÖRDÜ: ZOR ZAMANLARI DAYANIŞMAYLA ATLATACAĞIZ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sosyal belediyecilik anlayışıyla ülkede üç yıl önce bu merkezi hizmete koyarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bugün yaşanan pandemi süreciyle, sosyal ve ekonomik sıkıntıların artması ve eğitime ara verilmesiyle bu tür hizmetlere ihtiyacın arttığını ifade etti. Güngördü, dezavantajlı bireyler ve ailelerin bu süreçten daha çok etkilendiğini de belirterek, gerek bireysel gerekse toplumsal zor zamanların dayanışmayla atlatılabileceğini söyledi. Girne Belediyesi'nin hizmetlerinde önceliklerini de bu yönde düzenlediğini ifade eden Güngördü, sağlıklı ve kaliteli yaşamanın önemine dikkat çekerek, bu anlamda üç yıldır Danışma ve Destek Merkezi çatısı altında hizmet veren personeline ve dışarıdan hizmet veren danışmanlara, merkez çatısı altında bugüne kadar gönüllü eğitim ve çalışmalarla katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara, üniversitelere teşekkür etti.