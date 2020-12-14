  • BIST 1.392
  • Altın 460,719
  • Dolar 7,8384
  • Euro 9,5272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi'nden Akran Zorbalığı Konusunda Eğitim

» »
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Akran Zorbalığı” konulu eğitim, 11 Aralık 2020 Cuma günü 19 Mayıs Türk Maarif Kolejinde gerçekleştirildi.
Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi'nden Akran Zorbalığı Konusunda Eğitim

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Akran Zorbalığı Farkındalık Haftası nedeniyle 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Rehberlik Servisi'nin gerçekleştirdiği etkinlikte eğitim vererek destekte bulundu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Akran Zorbalığı” konulu eğitim, 11 Aralık 2020 Cuma günü 19 Mayıs Türk Maarif Kolejinde gerçekleştirildi.    7. Sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde akran zorbalığının tanımı, çeşitlerinin bildirisi, alınabilecek ve yapılabilinecek önlemlerin aktarılması, öfke kontrolü ele alındı. Eğitim, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Personeli Psk. Behiye Kaşif tarafından verildi.

 

Güngördü: Gençlerin geleceği için eğitim önemli

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akran Zorbalığı” çocukların psikolojilerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, gençlerin topluma yararlı, şiddetten uzak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de 5 Hemşire, 2 doktor karantinaya alındı03 Aralık 2020 Perşembe 14:12
  • Girne Özel Eğitim Merkezi Spor Salonunun açılışı yapıldı27 Kasım 2020 Cuma 16:30
  • Girne Turizm Limanı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu24 Kasım 2020 Salı 11:47
  • Şehir Plancıları Odası'dan  Girne'de ara emri!23 Kasım 2020 Pazartesi 15:52
  • Girne'de ani ve gayri tabi ölüm!22 Kasım 2020 Pazar 11:01
  • Ozanköy ve Çataköy'de hortum, zarar ziyan var!20 Kasım 2020 Cuma 15:22
  • Girne’de Orta Refüj Uygulama Projesi Başlıyor12 Kasım 2020 Perşembe 18:08
  • Narkotik'ten dev operasyon! 16 Kg 750 gram uyuşturucu ele geçirildi12 Kasım 2020 Perşembe 11:33
  • Girne Belediyesi Kültür- Sanat Kursları Başladı09 Kasım 2020 Pazartesi 14:29
  • Girne'de 48 yaşına Atlı vefat etti09 Kasım 2020 Pazartesi 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti