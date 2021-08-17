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Girne Belediyesi Dans Atölyesi Düzenledi

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Girne Belediyesi Dans Atölyesi Düzenledi
Girne Belediyesi Dans Atölyesi Düzenledi

Girne Belediyesi, Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri çalışmaları kapsamında dün dans atölyesi düzenledi.

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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, eğitim, dans eğitmeni Bahar Hacımehmet tarafından Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde verildi.

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Belediyenin yaz atölyelerinde bu ay içinde çocuklara yönelik eğitici faaliyetler kapsamında “Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterimi, Saksını Boya Çiçeğini Ek Atölyesi” düzenlendiği belirtildi.

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