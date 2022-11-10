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Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Parkur Tanıtım Etkinliği 13 Kasım Pazar Günü Yapılıyor

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Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Parkur Tanıtım Etkinliği 13 Kasım Pazar Günü Yapılıyor
Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Parkur Tanıtım Etkinliği 13 Kasım Pazar Günü Yapılıyor

Girne Belediyesi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı Parkur Tanıtım etkinliği 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşiyor.

 

Batı Çevre yolunun güneyinde yer alan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanında gerçekleştirilecek organizasyon 08.00-09.30 saatleri arasında Mustafa Kombos ve Dyt. Ela Müderrisoğlu önderliğinde Hatha-Vinyasa yoga etkinliği ile başlayacak.  Saat 10.00’da ise halkın genel katılımıyla parkur tanıtım ve bilgilendirme yürüyüşü yapılacaktır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 58 bin metrekarelik (44 dönüm) arazi içerisinde yapılan ve ilk etabı tamamlanmak üzere olan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı’nı halkın hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Halkın spor yaparak, dağ ve deniz manzarasını izleyebileceği, kentin yanı başında yeşillikler ve doğa ile iç içe bir yer yaratılması için çalıştıklarını anlattı. Güngördü, doğa parkının tanıtımı için 13 Kasım 2022'de yapılacak yürüyüş ve yoga etkinliğine, tüm halkı ve yoga severleri davet etti. Sabah 08.00’de başlayacak yoga etkinliği için iletişim numarası 05338498000’dir.

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