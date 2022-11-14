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Girne Belediyesi Doğa Parkı ve rekreasyon alanı proje ve parkur tanıtımı 13 kasım pazar günü halkın yoğun  katılımıyla gerçekleşti

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Girne Belediyesi Doğa Parkı ve rekreasyon alanı proje ve parkur tanıtımı 13 kasım pazar günü halkın yoğun  katılımıyla gerçekleşti
Girne Belediyesi Doğa Parkı ve rekreasyon alanı proje ve parkur tanıtımı 13 kasım pazar günü halkın yoğun  katılımıyla gerçekleşti

Girne Belediyesi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı Proje ve  Parkur Tanıtım etkinliği 13 Kasım 2022 Pazar günü halkın yoğun  katılımıyla gerçekleşti.

 

Batı Çevre yolunun güneyinde yer alan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı`nda  gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi meclis üyeleri, Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü üyeleri, Hatha-Vinyasa yoga Kulübü uyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve doğaseverler katıldı.

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Etkinlik, 08.00-09.30 saatleri arasında Mustafa Kombos önderliğinde Hatha-Vinyasa yoga etkinliği ile başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü" nün konuşmaları ardından halkın genel katılımıyla parkur ve proje tanıtımı yanında bilgilendirme yürüyüşü yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehrin güzel bir noktasında böylesi proje ve tesisi hayata geçiren Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve Belediye çalışanlarını tebrik etti.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, projenin detayı hakkında bilgi vererek, toplamda 58 bin metrekarelik (44 dönüm) arazi içerisinde yapılan ve ilk etabı tamamlanmak üzere olan spor alanları, seyir teraslarını da içine alan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı’nı halkın hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İki adet yuruyus parkuru ve sporcular için de iki adet tırmanma parkuru bulunan bu alanda halkın spor yaparak, dağ ve deniz manzarasını izleyebileceği, kentin yanı başında yeşillikler ve doğa ile iç içe bir yer yaratılması için çalıştıklarını anlattı.

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Güngördü, “25 Aralık'tan sonra da biz buradayız. Güzel bir Girne için, temiz bir çevre için çalışacağız ve sizlerden aldığımız güçle 25 Aralık'tan sonrada bütün Girne halkının da desteğiyle daha güzel projelere imza atacağımızı herkesin bilmesini isterim” dedi.

 

Güngördü, buraya gelen ve kendileri ile birlikte olan herkese teşekkür ederek,  hizmetlere devam edeceklerini, amaçlarının, kentte yaşayan kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, yoğun nüfus artışı ve yapılaşmaya karşılık insanların nefes alabileceği, temiz havada spor yapıp yürüyüş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri yerler kazandırmak olduğunu belirterek, emeği geçen bütün teknik elemanlara, işçilere, emekçilere ve bu iş için onay veren Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

 

 Proje, etkinliğe katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Tanıtım sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda  bulunuldu.

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