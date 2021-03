Girne Belediyesi Dünya Tiyatro Günü mesajı yayınladı:

Bu gün Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ( GİBETSU) nun, 22 kuruluş yıldönümü.1999 yılından 2019 yılına kadar aralıksız her 27 Mart Dünya Tiyatro gününde inadına perde dedik. Ancak 2020 de covid-19 sizi ve bizi, şimdilik birbirimizden ayırdı.

Yıllardır olduğu gibi siz ve biz, seyirciler ve oyuncular Covid-19 pandemisi sonrası yeniden buluşacağımız günlerin özlemi içindeyiz. Yine yeni normalle başlayarak salonlarda, koltuklarımız aralıklı, yan yana oturmasak yüzlerimizde maskeler olsa da, bir araya geleceğiz ve birlikte yaratılan anların en güzel tanıkları olacağız yeniden.

Bizler inanıyoruz ki; Bizi birbirimizden ayıran Covid-19 dahil tüm engelleri unutup, tüm farklılıklarımızı unutup, bizi birbirimize bağlayan ortak duyguların, ortak özlemlerin o büyülü dünyasına kısa bir zaman dilimi sonrasında birlikte katılacağız. Yine inanıyoruz ki insanı sevmekle başlıyor her şey.

Yine ve yeniden hep beraber var olmak için, birilerine aracılık edip körü körüne savunucusu olmak yerine, gerçeklerin üstündeki örtüyü kaldırıp sahnelerimizden ışıklar tutacağız.

Tüm dünyada, 2020-2021 yılını en yaşanmaz geçiren tiyatroculardır. Pandeminin yeni başladığı günlerdi 2020 yılının mart ayı. Bundan tam bir yıl önce 27 Mart 2020’de bu sürecin bu günlere kadar taşınacağını hayal bile edemezdik. Ancak bu gün bu bir yıllık süreçte maddi ve manevi anlamda, en çok zarar görenler, tüm dünyadaki tiyatrocular oldu. Bu sürecin hala devam edeceği bu günden belli. Tiyatro dünyasının sanatsal anlamda kayıp yılları, kayıp sezonları bu günden belli. 2020-2021 ve belki de…

Her yıl inatla “perde” dediğimiz 27 Mart 2020 Dünya Tiyatro Günü’nde “perde” diyemedik ve bu gün 27 Mart 2021 ve biz hala perde diyemiyoruz. Bu her tiyatro için çok zor ve çok acı bir süreç. Ancak, tiyatro her koşuldan beslenen ve özellikle zor koşullarda daha da güçlenen bir sanattır. Hiç kuşku yok ki daha da güçlü bir sesle Perde diyeceğiz.

Bu zor ve acı süreçleri birlikte atlatarak, farklı oldukları için birbirini yok etmek isteyenlere karşı, benzerliklerimizi ortaya çıkarıp, birbirimizi anlamanın, diyaloğun, birlikte yaşamanın yollarını arayacağız. Sansüre, engellere, yasaklara, yokluklara karşı tiyatronun yeniden ve daha cesaretle var olduğunu göstermek için,

Kilit altına alınamayan repliklerle, şarkılarla, danslarla, ışıklarla, renklerle

Başka başka sahnelerde

Sokaklarda

Mekanlarda

Yeniden buluşacağız.

Ve yeniden ve yeniden

Hep birlikte olacağız

Siz ve biz…

Yani

TİYATRO.

Derman Atik

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu

GİBETSU