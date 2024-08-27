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Girne Belediyesi ekipleri dünkü yağmurun izlerini temizliyor

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden dünkü şiddetli sağanak yağmur sonrasında bir açıklama yaptı.
Girne Belediyesi ekipleri dünkü yağmurun izlerini temizliyor

Başkan Şenkul, “Dünkü ani ve aşırı yağış sonrası okullar bölgesinden başlayıp, Atatürk Caddesi boyunca devam eden yer altındaki beton kanal Ordu Pazarı önünde tıkanma yaşadığı için taşma yaptı ve Atatürk Caddesindeki dünkü görüntüler oluştu” dedi.

Şenkul, “Yağmur ile birlikte gelen fırtınanın kopardığı ağaç dalları yanında nasıl olduğunu anlamakta zorlandığımız çok büyük taşlar da beton kanalın elektrik altyapısı sebebiyle en daraldığı noktada dünkü soruna zemin yarattı” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz dalları temizliyor, taşları da kırarak kanal içinden çıkarıyor” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kentimizin baskın şeklinde gelen yağmur sularına karşı altyapı eksiklikleri olmakla beraber, dün çarşıda oluşan görüntülerin sebebi videoda görülen taşlardı. Sizlere her konuda olduğu gibi bu konuda da en doğru bilgiyi ilk ağızdan vermek istedik…”

 

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