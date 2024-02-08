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Girne Belediyesi EMITT Fuarı’nda

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‘GO TO KYRENIA’ TANITILIYOR
Girne Belediyesi EMITT Fuarı’nda

Girne Belediyesi dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan ve İstanbul’da gerçekleşen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’de yerini aldı. Bu yıl ikinci kez katılım gerçekleştirilen fuara, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ziya Egemen Sencer ile Mete Ünal Girgen ve Girne Belediyesi Dış İlişkiler personeli Fatih Akyol temsilci olarak katıldı.

‘GO TO KYRENIA’ TANITILIYOR

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl temsilcilerimiz, Girne kentindeki küçük ve orta boy işletmeleri tanıtmayı hedefleyen ‘Go To Kyrenia’ projesi için çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ‘Go To Kyrenia’ için yapılan çekimler dev ekranda katılımcılara sunulurken, Girne kentinde yer alan işletmelerin bulunduğu QR kodunun birçok acente ve temsilciye iletilmesi sağlanıyor.

Her yıl 40.000’e yakın sektör profesyonelini ağırlayan EMITT Fuarı, 9 Şubat Cuma günü son buluyor.

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