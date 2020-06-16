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Girne Belediyesi En Güzel Bahçe - Balkon Yarışması sonuçları belli oldu

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Girne Belediyesi tarafından düzenlenen ‘En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması’nın sonuçları belli oldu.
Girne Belediyesi En Güzel Bahçe - Balkon Yarışması sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi En Güzel Bahçe - Balkon Yarışması sonuçları belli oldu.

Oluşturulan Seçici Kurul tarafından yapılan oylamada, En Güzel Apartman ve Konut Balkonu Kategorisinde birinci Tuncay Ödoğanoğlu, İkinci Liz Ashley, üçüncü Leyla Subaşı geldi.

En Güzel Apartman veya Site Bahçesi Kategorisinde, birinci M. Hacı Ali Sitesi 4 (Site Yöneticisi Koray Karakullukcu), Melisa Redif ikinci, Sevay Toklu üçüncü geldi.

Natura Garden, Eminağa Garden, Çağakar, Perfect Garden’ın katkılarıyla düzenlenen yarışmaya katılanlar ödüllerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden alabilecekler.

“YAŞAM ALANLARIMIZI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN FIRSAT”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, doğaya ve çevreye sahip çıkmanın önemine işaret ederek, özellikle tüm dünyayı etkisi alan salgın sürecinde yaşam şekillerimizin zorunlu değişimiyle, doğanın ve çevrenin öneminin daha da hissedildiğini ifade etti. Bu kapsamda kentte yeni bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Güngördü, sosyal yaşamımızdaki kısıtlamaların yaşam alanlarımızı güzelleştirmek için bir fırsata çevrilebileceğine değinerek, üretmenin öneminin altını çizdi.

Güngördü, “Daha çok zaman ve daha az bahanemiz olduğu bu günlerde hem kentimizi hem de çevremizi çiçeklerle daha renkli yapabiliriz. Daha da önemlisi, portakal, zeytin, limon ve meyve ağaçlarımızı koruyup, çoğaltıp sahip çıkabiliriz” dedi.

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