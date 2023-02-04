Girne Belediyesi eski meclis üyesi Faik Kasapoğlu yaşamını yitirdi

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Limasol Baf ve Serdarlı Sancağı emekli piyade üsteğmen, Türk Ocağı eski kulüp başkanı, Girne Belediyesi eski meclis üyesi Faik Kasapoğlu’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Faik Kasapoğlu, 6 Şubat Pazartesi günü öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası askeri tören ile defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak Kasapoğlu’nun ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
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