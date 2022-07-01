  • BIST 2.442,80
  • Altın 962.321
  • Dolar 16.7468
  • Euro 17.4375
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çalışmalarına Başladı

» »
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çalışmalarına Başladı
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çalışmalarına Başladı

Ülke genelinde 15-21 yaş grubu gençlerin katılımıyla geçtiğimiz yıl oluşturulan Girne Belediyesi Gençlik Platformu Girne Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası&'nı ziyaret ederek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü. Gençlik Platformu üyesi gençler, aynı gün Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından verilen bağımlılık ile ilgili eğitime katıldı.

Girne Belediyesi’nin 15-21 yaş grubu gençlerle birlikte geçtiğimiz yıl oluşturduğu Gençlik Platformu’na kayıt olan gençler, yaz sezonu faaliyetlerini belirlemek üzere çalışmalarına başladı. 2001-2007 doğumlu kent ve ülke genelinde gençlerin katılımına açık platformda; insan hakları, çevre, kültür, sanat, bilişim, teknoloji, eğitim, atölye çalışmaları, geziler, fikir toplantılarıyla, gençlerin bir arada toplanması hedeflenirken, önümüzdeki günlerde tüm gençlerin katılımına açık etkinlik programının duyurulacağı ifade edildi.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıl oluşturulan platformla gençlerin bir araya gelerek kent yönetimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Güngördü, gençlerin sorumluluk alması, fikir ve önerilerini paylaşmasının önemine işaret ederek, bu anlamda zaman ayırarak toplantı ve etkinliklere katılan gençlere teşekkür etti.

whatsapp-image-2022-07-01-at-11.58.21.jpeg
Başvuruların halen sürdüğü ve bugüne kadar 40 gencin üye olduğu platforma kayıt için, http://www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/ adresinden başvuru yapılabileceği bertilerek, bilgi ve iletişim için, 0539 112 63 63 numaralı telefon aranabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğazköy’de bir şahsa ait ikametgah içerisinden para çaldılar19 Haziran 2022 Pazar 11:15
  • Atakara'nın ölüm nedeni açıklandı16 Haziran 2022 Perşembe 14:29
  • Girne'de mağazadan t-şörtü aldı ödemeden çıktı, tutuklandı!16 Haziran 2022 Perşembe 14:27
  • Girne'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm16 Haziran 2022 Perşembe 14:21
  • Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı12 Haziran 2022 Pazar 15:30
  • Taksiciler de isyan etti! “Haklarımızı eylemlerle arayacağız”09 Haziran 2022 Perşembe 13:59
  • Çevre Günü’nde Girne Antik Liman’da temizlik05 Haziran 2022 Pazar 17:29
  • Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı05 Haziran 2022 Pazar 14:36
  • Varol, Kaşgar Court bölgesindeki deniz kirliliğini yerinde inceledi03 Haziran 2022 Cuma 11:43
  • Kaşkar bölgesinde yaşanan kirlilik nedeni ile Girne Belediyesi’ne yasal işlem uygulandı02 Haziran 2022 Perşembe 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti