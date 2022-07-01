Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çalışmalarına Başladı

Ülke genelinde 15-21 yaş grubu gençlerin katılımıyla geçtiğimiz yıl oluşturulan Girne Belediyesi Gençlik Platformu Girne Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası&'nı ziyaret ederek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü. Gençlik Platformu üyesi gençler, aynı gün Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından verilen bağımlılık ile ilgili eğitime katıldı.

Girne Belediyesi’nin 15-21 yaş grubu gençlerle birlikte geçtiğimiz yıl oluşturduğu Gençlik Platformu’na kayıt olan gençler, yaz sezonu faaliyetlerini belirlemek üzere çalışmalarına başladı. 2001-2007 doğumlu kent ve ülke genelinde gençlerin katılımına açık platformda; insan hakları, çevre, kültür, sanat, bilişim, teknoloji, eğitim, atölye çalışmaları, geziler, fikir toplantılarıyla, gençlerin bir arada toplanması hedeflenirken, önümüzdeki günlerde tüm gençlerin katılımına açık etkinlik programının duyurulacağı ifade edildi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıl oluşturulan platformla gençlerin bir araya gelerek kent yönetimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Güngördü, gençlerin sorumluluk alması, fikir ve önerilerini paylaşmasının önemine işaret ederek, bu anlamda zaman ayırarak toplantı ve etkinliklere katılan gençlere teşekkür etti.



Başvuruların halen sürdüğü ve bugüne kadar 40 gencin üye olduğu platforma kayıt için, http://www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/ adresinden başvuru yapılabileceği bertilerek, bilgi ve iletişim için, 0539 112 63 63 numaralı telefon aranabilecek.