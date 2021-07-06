  • BIST 1.395,840
  • Altın 504,56
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çevre Etkinliği Düzenledi

» »
Girne Belediyesi'nin 15-21 yaş gençlerden oluşturduğu Gençlik Platformu, Boğaz Piknik Alanı’nda “Çöp Bizim Sorumluluk Kimin?” sloganıyla çevre temizliği farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çevre Etkinliği Düzenledi

Girne Belediyesi'nin 15-21 yaş gençlerden oluşturduğu Gençlik Platformu, Boğaz Piknik Alanı’nda “Çöp Bizim Sorumluluk Kimin?” sloganıyla çevre temizliği farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) ve çevreye duyarlı “Take Action” grubundan gençlerin katıldığı etkinlikte, atıklar toplanarak sınıflandırılıp ayrıştırıldı. Dörtlü gruplara dağılan gençler bu çalışmada veri toplama işlemi de yaptı.

Girne Gençlik Platformu, sokakta yaşayan hayvanlar için yanlarında mama da getirerek, Altın Patiler Derneği’ne bağışta bulundu. Gençler, etkinlikte, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya çağırdı.  Etkinliklerde toplanan kitaplar da yaz sonunda ihtiyaçlı kişi ve kurumlara bağışlanacak.

Take Action üyesi Erna Yurtdaş etkinlikle ilgili konuşarak, “Daha temiz bir Kıbrıs için umudumuzu kaybetmemeli, hep birlikte harekete geçmeliyiz” dedi.

Gençlik Platformu Temsilcisi Hazay Say Ötün de, Gençlik Platformu adına konuşarak, “çevre kirliliği ile ilgili sorumluluğun herkese ait olduğuna” vurgu yaptı.

Etkinliğe destek veren ÇADER üyesi Irene Raab Marancos da, “Gençlerle bu organizasyonları gerçekleştirmek bize ümit veriyor. Burada sadece çöp toplamadık aynı zamanda çöplerin ayrıştırılması konusunda da farkındalık yarattık ” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Boğaz Piknik Alanı’nda yaratılan çevre sorununun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yapılan bu etkinlik geri dönüşüm konusunda atık maddelerin yeniden kazandırılması ile ilgili yapılacak olan çalışmaların ilk adımıdır. Boğaz Piknik Alanı’ndan çıkarılan çöpler bize araştırma yapmak için veri toplamamızı sağlayacaktır. Çıkan veriler sonucunda nelerle karşılaşacağımızı bilip ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Orman Dairesine bağlı olan Boğaz Piknik Alanı’nın daha önce de talep ettiğimiz gibi Girne Belediyesi’nin kontrolüne verilmesinin tekrar gündeme gelmesini ve buraya piknik yapmaya gelen insanları güzel, temiz bir ortamla karşılamak isteğimizi her zaman söyledik. Girne Belediyesi Gençlik Platformu’na Sosyal İşler Şubesi’ne ve katkı koyan tüm herkese teşekkür ederim.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Yerinde Evrak Sahteleyip 11 Bin Dolar Temin Eden Şahıs Tutuklandı30 Haziran 2021 Çarşamba 15:43
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Kamuoyuna Tanıtıldı30 Haziran 2021 Çarşamba 14:31
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, İstanbul'da Temaslarına Devam Ediyor29 Haziran 2021 Salı 17:18
  • Girne Belediyesi Çocuklar İçin Plaj Oyunları Düzenliyor28 Haziran 2021 Pazartesi 16:30
  • Güngördü, İstanbul’da gerçekleştirilecek Gastronomi Turizm Fuarı Gastroshow'a konuşmacı olarak katılıyor.27 Haziran 2021 Pazar 14:43
  • Dr. Sinan Arkın: “Asil Köylü geliri ile çevre, sanat ve kültür projelerine fon sağlayacak”                      26 Haziran 2021 Cumartesi 12:31
  • Girne İyilik Gönüllüleri Dernek Binası açıldı24 Haziran 2021 Perşembe 17:45
  • Girne’de Balıkçılık Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor23 Haziran 2021 Çarşamba 10:11
  • En Uzun Günde Girne’nin Enfes Gün Batımında Yoga Ritüeli22 Haziran 2021 Salı 16:41
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Üyeleri İlk Toplantısını Gerçekleştirdi21 Haziran 2021 Pazartesi 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti