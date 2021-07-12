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Girne Belediyesi Gençlik Platformu, “Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenledi

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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gençlik Platformu tarafından “Bize Katıl Hayata Atıl" sloganıyla hazırlanan yaz programı devam ediyor
Girne Belediyesi Gençlik Platformu, “Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenledi

Girne Belediyesi Gençlik Platformu, “Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenledi. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gençlik Platformu tarafından “Bize Katıl Hayata Atıl" sloganıyla hazırlanan yaz programı devam ediyor. 

15-21 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık platformun etkinlikleri geçtiğimiz hafta sonu da devam etti. 

Girne Antik Liman'da yön bulma (Oryantiring) oyunu için buluşan gençler, Alevkayası'nda da Doğa Yürüyüşüne katıldı.
 
Etkinlikte, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Karel bebeğe yardım da toplandı. 

Anafartalar lisesinin destek verdiği ve Atatürk Büstü önünden başlayan bisiklet sürüşü için "Pedal Çevir Sağlıklı Yaşa" Sloganıyla gerçekleştirilen Etkinlikler, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personelinin öncülüğünde yapılıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, etkinlikler kapsamında gençlerle bir araya gelerek, her zaman destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gençlik Platformu’nun bu haftaki programında, 15 Temmuz 12.00-14.00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde Takı Atölyesi yer alıyor.

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