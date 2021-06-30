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Girne Belediyesi Gençlik Platformu Kamuoyuna Tanıtıldı

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Girne Belediyesi Gençlik Platformu Kamuoyuna Tanıtıldı
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Kamuoyuna Tanıtıldı

Girne Belediyesi’nin,‘Genç düşün, yaşama ivme kat’ sloganıyla,kent ve ülke genelindeki 15-21 yaş arası gençlerden oluşacak , ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’da, kuruluşunu açıkladığı Gençlik Platformu , bugün Girne Belediyesi yeni hizmet binasında düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Gençlik Platformu’yla, gençlerin, geleceklerini inşa ederken, sivil toplum çalışmaları, on line ve yüz yüze eğitimler, fikir toplantıları , atölyeler gezilere katılarak, genç dinamik bir kent vizyonuyla kent yaşamına ivme kazandırmaları amaçlanırken ayrıca yeni dünyanın genç vizyonla şekilleneceği inancıyla , üye ve gönüllülerin gelişimi için insan hak ve özgürlükleri, çevre , kültür , sanat , eğitim , bilişim –teknoloji, spor ve gençlik politikaları gibi konularda programları hayata geçirerek , geleceğe hazırlanmaları hedefleniyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclis Üyeleri, Müdür Muavini Naile Soyel, Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu ve Gençlik Platformunu temsilcisi gençlerin katıldığı basın toplantısında, Girne Belediyesi Gençlik Platformu’nun hedefi, çalışmaları ve Gençlik Platformu Manifestosu hakkında da bilgi verilirken, Temmuz –Ağustos aylarında yoğun bir programla başlayacak ‘Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri’ programı da basına aktarıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye olarak , Çocuk Meclisi’nin ardından Gençlik Platformu’nu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu günün çocuklarının yarının büyükleri, bu günün gençlerinin ise kısa bir süre sonra ülke yönetimini devralacak yetişkinleri olduğuna vurgu yaptı.

Yarının karar vericileri , kent ve ülke yönetimini devralacak gençlerin , geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Güngördü, bu platformla amaçlarının gençleri iyi koşullarda, Atatürk ilkeleri ışığında, sosyal, bilime inanan, hoşgörü, sevgi sahibi ve barış kültürüyle geleceğe hazırlamak olduğuna vurgu yaptı.

Girne Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere büyük önem verdiğini dile getiren Güngördü, Çocuk Meclis, ve Gençlik Platformu’nu çok güzel projelere imza atacağına inanç belirtti.

Girne Belediyesi Gençlik Platformu, geleceğe giden yolda gençlere söz sahibi olma şansı sunulacağını dile getiren Güngördü platformun hayta geçmesine aktı koyan herkese teşekkürlerini sundu ve belediye bünyesinde ortak akıla inanan gençlerle birlikte hayat geçecek projelerle güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti.

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, pandemi öncesinde Gençlik Kurultayı yapma düşüncesinin ardından, Girne Belediyesi Gençlik Platformu’nu oluşturduklarını belirterek, pandemi nedeniyle okuldan sosyal yaşamdan uzak kalan gençleri, pandemiye uygun koşularda bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Amaçlarının , gençlerin çevre, eğitim, sanatsal kültürel sportif alanlarda sürdürülebilir projeler üreten, aktif, katılımcı, üreten, özgüvenli yaşadıkları kent ve ülkeye aidiyet duygusu hisseden bireyler olmalarına kaktı sağlamak olduğunu kaydeden Kadıoğlu, platformun,Gençlik Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi , Genç Bilişimciler ve İnavasyon Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Akdeniz Spor Birliği, Take Action, diğer belediye ve kurum kuruluşların desteğiyle faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Gençlik Platformu’nda, gençlere birey olarak var oldukları, saygı gördükleri ortam sağlanacağını ifade eden Kadıoğlu, gençlere, hayatın içine katılarak, paylaşarak öğrenmelerine, özgüven gelişimine, yeni fikirler edinmelerine, yeni dostlar kazanmalarına, yaşadıkları şehir, ortam ve kültürünü daha iyi tanımalarına, katkı sağlamayı da amaçladıklarını söyledi.

Misli Kadıoğlu , daha sonra Girne Belediyesi Gençlik Platformu’nun manifestosunu okudu.

Girne Belediyesi Gençlik Platformu Temsilcisi Hazal Say Ötün de, gençlere saygı gösteren, gençlerin sesine kulak vererek , kendi fikirlerini ortaya koyacakları böyle önemli bir fırsat yaratan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye yetkililerine teşekkürlerini sunarak, diğer sivil toplum örgütleri ve Çocuk Meclisi işbirliğinde çok güzle projelere imza atacaklarına inanç belirtti.

Girne Belediyesi Gençlik Platformu Temsilcisi Özer Karanfiller de, gençlerin fikirleri ve seslerini duyurmalarını sağlayacak böyle bir platform yaratan Girne Belediyesine teşekkürlerini sunarak , gençlik platformunun yaz döneminde hayata geçireceği aktiviteler hakkında bilgi sundu.

Öte yandan etkinlikte, Girne Belediyesi’nin , Temmuz ve Ağustos ayı boyunca devam edecek Çocuk ve Gençlik Atölyeleri Programı hakkında da bilgi verildi.

Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Atölyeleri programı , 1 -2 Temmuz’da Kervansaray Halk Plajı’nda,plaj oyunları etkinliğiyle başlayacak.

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca, çocuklara ve gençlere , resim atölyeleri, piknik yoga, okçuluk, takı yapımı, taş ve saksı boyama, mandala yelken gölge oyunu, dans, sokak basketbolu konularında aktiviteler, çadır kampları , doğa yürüyüşleri kermesler ve çadır kampları düzenlenecek.

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