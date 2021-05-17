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Girne Belediyesi Gençlik Platformu Oluşturuluyor

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Girne Belediyesi, “Genç düşün, yaşama ivme kat” sloganıyla 15-21 yaş grubu gençlerle birlikte Girne Belediyesi, Gençlik Platformu oluşturuyor.
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Oluşturuluyor

Girne Belediyesi, “Genç düşün, yaşama ivme kat” sloganıyla 15-21 yaş grubu gençlerle birlikte Girne Belediyesi, Gençlik Platformu oluşturuyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 2000-2006 doğumlu kent ve ülke genelinde gençlerin katılımıyla oluşturulacak platformla; insan hakları, çevre, kültür, sanat, bilişim, teknoloji, eğitim, atölye çalışmaları, geziler, fikir toplantılarıyla, aktif, katılımcı gençlerin bir arada toplanması hedefleniyor.

 

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Genç Bilişimciler ve İnavasyon Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi ve tüm belediyelerle işbirliğinde faaliyetlerini sürdürecek Girne Belediyesi Gençlik Platformu’na son katılımın 2 Haziran 2021 Çarşamba günü olduğu kaydedildi.

Kayıt için, http://www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/  adresinden başvuru yapılabileceği bertilerek, bilgi ve iletişim için, 0548 890 55 00 numaralı telefon aranabilecek.

 

 

KADIOĞLU: KENT YAŞAMINDA  AKTİF, KATILIMCI GENÇLER İÇİN...

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, 15-21 yaş arası gençlerin katılımıyla oluşturulacak Girne Belediyesi Gençlik Platformu’nun; aktif, katılımcı, üreten, özgüvenli bireyler olmaları için gençleri teşvik etmek, kentte, sürdürülebilir projeler üretmelerini ve aidiyet duygularının gelişimine katkı ve alan sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Aynı zamanda, gençlerin geleceklerini inşa ederken yanlarında olmakla birlikte, sivil toplum çalışmaları, online ve yüz yüze eğitimler, fikir toplantıları, atölyeler, gezilere katılımlarıyla kendilerini geliştirme olanağı bulacakları imkanlar yaratmak için çalıştıklarını söyleyen Kadıoğlu, belediyenin insan yaşamına dokunan çalışmaları yanında, bu çalışma ile genç, dinamik bir kentle, kent yaşamına ivme sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

 

GÜNGÖRDÜ: DÜNYA GENÇLERİYLE REKABET EDECEK VE KUCAKLAŞACAK ORTAM YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni dünyanın gençlerin bakış açılarıyla şekilleneceği inancında olduğunu söyledi. Güngördü, üye ve gönüllülerin gelişimi için insan hak ve özgürlükleri, çevre, spor, teknoloji, gençlik politikaları gibi konularda programlar hazırlayacak Gençlik Platformu’nun gençlerin yaşamına katkı sağlayacağına inancını belirtti.

 

Gençlerin, dünya gençleriyle rekabet edebilmesi ve kucaklaşabilmesi için onlara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Güngördü, Girne Belediyesi Çocuk Meclisiyle birlikte Girne Gençlik Platformuyla da tüm gençleri kucaklayacaklarının altını çizdi.

 

Güngördü, gençlere çağrıda bulunarak, “Salgın nedeniyle yaşadığınız kısıtlamalar ardından online veya gerekli koşullarda yüz yüze yapılacak çalışmalara katılımınız, hem bizim hem de sizlerin aydınlık geleceği için çok değerlidir. Bu en kıymetli zamanınızı en verimli şekilde geçiriniz; dayanışma, paylaşım sevgiyle dünya barışına katkıda bulunan gençler olunuz. Bu platformda bir birey olarak var olmanızı diler, hepinizi sevgiyle kucaklarım.” dedi.

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