Girne Belediyesi, Girne Açık Pazar ve Karaoğlanoğlu’nda etkinlik düzenleyecek

Girne Belediyesi, yeni yıl öncesi Girne Açık Pazar ve Karaoğlanoğlu’nda etkinlikler düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikler kapsamında Girne Açık Pazar’da oyun parkı hazırlanarak çocuklara özel yeni yıl partisi verilecek, Karaoğlanoğlu’nda da stantların yer alacağı halka açık yeni yıl etkinliği yapılacak.

Girne Açık Pazar’da 22-25 Aralık tarihleri arasında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında çocuklara özel oyun eğlence parkı kurulacak. Parkta her yaş grubundan çocukların kullanımına uygun zıp-zıp, film gösterisi, şişme oyun parkı, hareketli oyuncaklar ve trambolin gibi oyuncaklar yer alacak.

Çocuklara özel yeni yıl partisi ise 24 Aralık’ta Girne Açık Pazarda 14:00’te yapılacak. Etkinlikte yüz boyama, oyunlar ve maskot gösterileri yer alacak. Çocuklara çeşitli hediyeler de verilecek.

KARAOĞLANOĞLU’NDA THE HEALERS KONSER VERECEK

Karaoğlanoğlu Belediye Parkı’nda 24 Aralık Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında halka açık yeni yıl etkinliği düzenlenecek. The Healers isimli müzik grubunun saat 14.30’da konser vereceği etkinlikte, hediyelik eşya ve yiyecek-içecek stantları yer alacak.