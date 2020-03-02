Girne Belediyesi hastaneye yardımda bulundu

Girne Belediyesi, geçtiğimiz gün Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu’nda meydana gelen yangın nedeniyle yardımda bulundu.

Girne Belediyesi’ne bağlı ekipler, yangın nedeniyle hasar gören hastanede temizlik ve boyama çalışması yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplumsal duyarlılık ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Nidai Güngördü, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu’nda meydana gelen hasarın giderilmesi ve hastanenin en kısa sürede hizmet vermeye başlaması için belediye olarak katkıda bulunduklarını söyledi.