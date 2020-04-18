  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Girne Belediyesi “Hayvan Dostlarını” ihmal etmiyor

» »
Girne Belediyesi “Hayvan Dostlarını” ihmal etmiyor
Girne Belediyesi “Hayvan Dostlarını” ihmal etmiyor

Girne Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokak hayvanları için park ve bahçelere kuru mama ile su kabı bırakmaya devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sokakta yaşayan hayvanlara düzenli mama takviyeleri yapılmaya devam ediyor.

Boğaz piknik alanındaki sokak hayvanlarını da kapsam dahiline alan Girne Belediyesi, hergün düzenli olarak mama ve su takviyelerini belirledikleri noktalara yapmayı sürdürüyor.

Girne Belediye Başkaı Nidai Güngördü, bu zor süreçte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı artırdık” dedi.

Güngördü, vatandaşlardan da kendi evlerinin önüne bölgelerindeki sokak hayvanları için mama ve su koymayı unutmamalarını,bir kap yemek ve bir kap suyun onların hayatlarını kurtaracağını kaydetti.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mama dağıtımı yapamayan hayvansever aktivistlerin, belediye mama dağıtım ekibine mama desteğinde bulunabilecekleri de belirtilerek, yardım desteği talebi için “Alo 185” destek hattı veya 05338393838 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşılabileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti18 Nisan 2020 Cumartesi 11:50
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Akıncı’yı protesto edip istifaya davet ediyoruz”18 Nisan 2020 Cumartesi 11:48
  • Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Tellaloğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladıı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:46
  • Karpaz Koordinasyon Komitesi Görevini Tamamladı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:10
  • Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG)’Açıklama: Cumhurbaşkanlığı ile hükümet sağlık konularında işbirliği yapmalı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:02
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm18 Nisan 2020 Cumartesi 10:57
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu18 Nisan 2020 Cumartesi 10:55
  • Sahte para tasarrufu, sahte para tedavüle sürme18 Nisan 2020 Cumartesi 10:52
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal18 Nisan 2020 Cumartesi 10:49
  • BTHK'dan Cihaz Süresi Açıklaması!18 Nisan 2020 Cumartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti