Girne Belediyesi “Hayvan Dostlarını” ihmal etmiyor

Girne Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokak hayvanları için park ve bahçelere kuru mama ile su kabı bırakmaya devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sokakta yaşayan hayvanlara düzenli mama takviyeleri yapılmaya devam ediyor.

Boğaz piknik alanındaki sokak hayvanlarını da kapsam dahiline alan Girne Belediyesi, hergün düzenli olarak mama ve su takviyelerini belirledikleri noktalara yapmayı sürdürüyor.

Girne Belediye Başkaı Nidai Güngördü, bu zor süreçte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı artırdık” dedi.

Güngördü, vatandaşlardan da kendi evlerinin önüne bölgelerindeki sokak hayvanları için mama ve su koymayı unutmamalarını,bir kap yemek ve bir kap suyun onların hayatlarını kurtaracağını kaydetti.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mama dağıtımı yapamayan hayvansever aktivistlerin, belediye mama dağıtım ekibine mama desteğinde bulunabilecekleri de belirtilerek, yardım desteği talebi için “Alo 185” destek hattı veya 05338393838 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşılabileceği belirtildi.