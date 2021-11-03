Girne Belediyesi Heyeti Girne’yi Kaleiçi Festivalinde Temsil Etti

Girne Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan heyet 14-17 Ekim 2021 tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılarak Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından imzaya açılan ‘İnsan hakları çerçevesinde kültürel mirasın korunması’ deklarasyonunu imzaladı.

Girne Belediyesi’ni temsilen, Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu Deklarasyona imza koydu. Bu yıl 21 ülke 36 şehirden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen Kaleiçi Old Town Festival’e katılan meclis üyelerimiz, Hakan Onurlu, Ziya Sencer, Ali Tektan, Fırat Güçlüsoy, Ayşe Karalıgil ve Burak Güler oldu.

Heyet ziyareti esnasında, başta ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Almanya Heusenstamm Belediye Başkanı Halil ÖZTAŞ, Arnavutluk-Tirana Belediyesi As Başkanı Glindxhet Madhiile ve İtalya-Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ile görüşerek hediyeler takdim etti.

Deklarasyon

Kaleiçi Old Town Festivali katılımcı şehirlerince imzalanan deklarasyon 6 maddeden oluşuyor. Kültürel mirasın etkin biçimde korunması için anahtar unsur olarak planlamayı işaret eden deklarasyon, kültürel miras alanlarında yaşayanların korumaya ilişkin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, tehlike altındaki kültürel miras varlıkları ve alanlar için acil yardım çalışmalarının oluşturulmasının ve toplumsal farkındalık yaratma yollarının geliştirilmesi için gerekli işbirliğinin önemine dikkat çekiyor.