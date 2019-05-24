  • BIST 85.699
  • Altın 250,718
  • Dolar 6,0718
  • Euro 6,7951
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri Yeşilırmak'ı ziyaret etti

» »
Girne Belediyesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle İkinci Bahar üyelerine yönelik Yeşilırmak gezisi düzenledi.
Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri Yeşilırmak'ı ziyaret etti

Gezi programı çerçevesinde, dün, önceki gün ve bugün bölgeye götürülen İkinci Bahar üyeleri, Yeşilırmak’ta öğle yemeği yedi ve çilek aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, evde bakım ve sağlık hizmeti verilen 65 yaş üzeri bine yakın üyeleri bulunduğunu ifade ederek, amaçlarının düzenlenen gezilerle büyüklere güzel bir gün yaşatmak, ülkenin farklı güzelliklerini görmelerini sağlamak olduğunu söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Antik Liman’ın acil sorunları giderildi16 Mayıs 2019 Perşembe 14:26
  • Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:43
  • Dome Hotel kiralanması UBP tarafından yargıya taşındı!12 Mayıs 2019 Pazar 14:56
  • Lapta'da hırsızlık11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:19
  • Girne Belediyesi, trafik konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla bildiri dağıttı09 Mayıs 2019 Perşembe 13:06
  • Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:41
  • 19 Mayıs’ın 100. Yılı Girne’de etkinliklerle kutlanacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
  • 14. Kıbrıs İpek Koza Festivali gerçekleştirildi06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
  • “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de yapılacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:12
  • Erhürman: CTP derdi koltuk değil hizmet olanların partisidir!02 Mayıs 2019 Perşembe 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti