Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri Yeşilırmak'ı ziyaret etti

Gezi programı çerçevesinde, dün, önceki gün ve bugün bölgeye götürülen İkinci Bahar üyeleri, Yeşilırmak’ta öğle yemeği yedi ve çilek aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, evde bakım ve sağlık hizmeti verilen 65 yaş üzeri bine yakın üyeleri bulunduğunu ifade ederek, amaçlarının düzenlenen gezilerle büyüklere güzel bir gün yaşatmak, ülkenin farklı güzelliklerini görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.