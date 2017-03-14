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Girne Belediyesi ile KTBK arasında protokol imzalandı

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Girne Belediyesi ile KTBK arasında protokol imzalandı
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) arasında askeri boru hattının geçtiği 1,6 km uzunluğundaki güzergahın yürüyüş ve bisiklet yolu olarak değerlendirilmesine yönelik bir protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuncay Altuğ, Yılanlı Ada İkmal Bakım Şefi Muhammet Kılıç imza koydu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün talebi üzerine, askerin kullanımındaki atıl durumdaki arazinin, yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenlenmesi için belediyenin kullanımına verildiği ifade edildi.

Güzergahın, Karaoğlanoğlu Lemar ve çevre yolundaki Girne Amerikan Üniversitesi Çemberi arasında, 1.6 km uzunlukta, 3 metre yürüyüş ve 2.5 metre bisiklet yolu olarak kullanılacak genişlikte olduğu belirtildi. 

Girne Belediyesi tarafından hazırlanan proje için Nisan ayında ihaleye çıkılmasının hedeflendiği kaydedildi. 

GÜNGÖRDÜ: “TRAFİKTEN UZAKTA VE GÜVENLİ BİR ALANDA YÜRÜYÜŞ İMKANI”

Güngördü, Girne’de yürüyüş imkanı sağlayacak alanlar oluşturabilecek arazi sıkıntısı yaşandığına işaret ederek, talepleri doğrultusunda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin askerin kullanımındaki atıl durumdaki güzergahın yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenlenmesi için belediyenin kullanımına verildiğini ifade etti.

Güngördü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne tüm Girne halkı adına teşekkür ederek, işbirliklerinin sürmesini diledi.

Arazi üzerinde yürüyüş yolunun yanı sıra, peyzaj çalışması da gerçekleştirileceğini ifade eden Güngördü, kurakçıl iklimlendirme bitkilerle düzenlenecek güzergahla kent sakinlerine sağlıklı yaşam için, trafikten uzakta, güvenli, doğada yürüyüş imkanı sunulacağını kaydetti.

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