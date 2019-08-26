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Girne Belediyesi, “İş sağlığı ve güvenliği” konularında çalışanlarına eğitim verecek.

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Girne Belediyesi, Eylül ve Ekim aylarında “İş sağlığı ve güvenliği” konularında çalışanlarına eğitim vermeye başlayacak
Girne Belediyesi, “İş sağlığı ve güvenliği” konularında çalışanlarına eğitim verecek.

Yapılacak çalışmayla ilgili Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyesi Abdurrahman Şanverdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevli müfettiş Mehmet Kemal Özçetin, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Emir Taşçıoğlu ve belediye çalışanlarının katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni Halil Erdim, Girne Belediyesi mimarlarından Sıdıka Geylan ve Anıl Çağdan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işyeri ve çalışanların yükümlülükleri, genel prensipleri ve yasal mevzuatı hakkında bilgi verdi.

 

 

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