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Girne Belediyesi İstanbul’da UCLG-MEWA Genel Merkezine Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

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Girne Belediyesi İstanbul’da UCLG-MEWA Genel Merkezine Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi
Girne Belediyesi İstanbul’da UCLG-MEWA Genel Merkezine Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

Girne Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı’nın (UCLG-Mewa ) İstanbul’da bulunan genel merkezine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 11-13 Temmuz tarihleri arasındaki ziyarette, Girne Belediyesi ev sahipliğinde 21-22 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

Hibe ve Projeler, Kültür ve Turizm, Akıllı Şehirler, Sosyal İçerme, Kent Diplomasisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konu başlıklarında toplantılar yapıldı.

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