  • BIST 101.144
  • Altın 275,618
  • Dolar 5,7656
  • Euro 6,3908
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Girne Belediyesi kamuya ait kaldırım ihlalinde bulunan işletmelere ve tüm motorlu araçlara ceza uygulayacak

» »
Girne Belediyesi, kamuya ait kaldırım üzerine araç park edilmesi, masa, sandalye, tabela, buzdolabı, satış sergileme amacıyla ürünlerin konulması durumunda ürün ve mallara el koyup, para ve kapatma cezası uygulayacak.
Girne Belediyesi kamuya ait kaldırım ihlalinde bulunan işletmelere ve tüm motorlu araçlara ceza uygulayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaya, engelli ve çocuk arabaları için büyük önem arz eden kaldırım ihlallerini önlemek için yasalar çerçevesinde ceza kesilmeye başlanacağını söyledi.

Nidai Güngördü, işletme sahiplerine konuyla ilgili uyarılar yapıldığını, kaldırım ihlali yapan işletmelere ceza yanında kaldırım ihlaline neden olan ürün yada eşyaların toplatılacağını ifade etti.

Daha çağdaş bir Girne için herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Güngördü, vatandaşların konuya gereken desteğin vereceklerine inanç belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: Rızkı, her zaman haklının ve halkının yanında yer aldı27 Ekim 2019 Pazar 15:53
  • 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu21 Ekim 2019 Pazartesi 14:37
  • Alsancak'ta 'askıda ekmek' projesi hayata geçirildi20 Ekim 2019 Pazar 13:58
  • Girne'de 25 yaşında genç hayatına son verdi19 Ekim 2019 Cumartesi 13:22
  • Girne’de asfaltlama çalışmaları sürüyor18 Ekim 2019 Cuma 17:02
  • “Girne Sobetleri” nin konuğu Niyazi Kızılyürek olacak18 Ekim 2019 Cuma 13:49
  • Yağışlar Girne'yi vurdu!17 Ekim 2019 Perşembe 17:43
  • Girne’deki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak17 Ekim 2019 Perşembe 12:08
  • Kardelen Çetin yaşam savaşını kaybetti14 Ekim 2019 Pazartesi 20:20
  • Son Dakika Haberi: Cinayet duruşmasında 28 yıl hapis09 Ekim 2019 Çarşamba 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti