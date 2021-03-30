Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Mezarlığında Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, belediyenin park bahçe birimi ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu mezarlığında temizlik çalışmaları yapıldı

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, belediyenin park bahçe birimi ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu mezarlığında temizlik çalışmaları yapıldı. Pandemi dönemi süresince temizlik çalışmalarını aksatmadan yürüten belediye ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kentteki tüm mezarlıklarda temizlik çalışması yapılacağı iletildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Covid 19 nedeniyle belediyenin sorumluluk alanının genişlediğini dile getirirken, asli görevlerini de yerine getirmeye çalıştıklarını işaret ederek, Girne Belediyesi sınırları içerisinde olan tüm mezarlıklara bir program dahilinde temizlik yapılacağını belirtti.