Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda temizlik çalışması yaptı

Girne Belediyesi park bahçe birimi ekipleri Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda temizlik çalışması yapıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin pandemi dönemi süresince temizlik çalışmalarını aksatmadan yürüttükleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kentteki tüm mezarlıklarda temizlik çalışması yapılacağı iletildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid-19 nedeniyle belediyenin sorumluluk alanının genişlediğini dile getirirken, asli görevlerini de yerine getirmeye çalıştıklarını işaret ederek, belediye sınırları içerisinde olan tüm mezarlıklara bir program dahilinde temizlik yapılacağını belirtti.