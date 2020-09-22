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Girne Belediyesi Kıb-Tek ve El-Sen’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı

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Girne Belediyesi, EL-SEN’in Belediyeye ait arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne ara emir için başvuruda bulundu.
Girne Belediyesi Kıb-Tek ve El-Sen’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı

Mahkeme, tek taraflı  ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.   

 

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN),  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borçları nedeniyle Girne Belediyesi arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından, Girne Belediyesi ara emir alınması için Girne Kaza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, Av. Sıla Miroğlu Tokay’ın hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi. 

 

“Geçmiş borçların da bizim sorumluluğumuzda olduğunun bilincindeyiz”
 

Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yargıdaki bir mesele için konuşmamak gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek kısa bir açıklamada bulundu.

Girne Belediyesi’nin KIB-TEK’e borcunun yapılandırılması için dört kez başvuruda bulunduklarını söyleyen Güngördü, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakanla toplantı yaptıklarını,  hiçbir uyarı ve bildirimde bulunmadan arıtma tesisinin elektriklerin kesildiğini ifade etti.
Güngördü, başkanlığa geldiği Temmuz 2014’ten itibaren tüm borçları düzenli şekilde ödediklerini belirterek, “Geçmiş borçlar da bizim sorumluluğumuzdadır. Ancak 1975 yılından beridir kaynaklanan sorunlar nedeniyle biriken bu geçmiş borçların  yapılandırılması gerekirdi” dedi.

 

Güngördü: “Sendika eliyle Girne halkı cezalandırıldı”

Güngördü, “Girne Belediyesi yanında başka kurumların da elektriklerinin sendika tarafından kesildiğini basından okuduk.

Kesintiden önce belediyemize yazılı veya sözlü herhangi bir ikazda bulunulmadı. Bu, sendika eliyle Girne halkının cezalandırılması anlamına gelmektedir. Girne Belediyesi’nin muhatabı KIBTEK’dir.” dedi.
 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün basın açıklması şöyle:

 

“Girne Belediyesi’nin borcunu yapılandırmak için, KIBTEK’e,  6 Şubat 2017, 29 Mart 2018, 4 Şubat 2020’de, dört defa  başvuruda bulunduk.

Pandemiden önce ise taksitlendirme ve yapılandırma için toplantılara giderek, Başbakan dahil, yetkili mercilerle dört kez konuyla ilgili toplantı yaptık.
Biz, borcumuzun yapılandırılması için yetkili mercilerden yeni düzenleme beklerken 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 11:00’de Girne Belediyesi arıtma tesisi ve pompa istasyonunda, Hasan Ramadan Cemil çemberinde elektrik akımının kesildiğini gördük.
Özellikle arıtma tesisine gelen kişilerin oradaki görevlilere sistemde arıza olduğu için geldikleri yönünde gerçek dışı beyanları vardır. Bunlar da kamera kayıtlarında vardır.

Gerek Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, gerekse Girne Elektrik Kurumu Amirliği mühendislerinden konuyla ilgili bilgi istememiz üzerine ise bize bilgileri olmadığını söylediler. Daha sonra EL-SEN’in açıklamalarını, Girne Belediyesi yanında başka kurumların da elektriklerinin sendika tarafından kesildiğini basından okuduk.

Kesintiden önce belediyemize yazılı veya sözlü herhangi bir ikazda bulunulmadı. Bu, sendika eliyle Girne halkının cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Bir kamu kuruluşu olan Girne Belediyesi’ne bu şekilde davranılması kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili bütün yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızın altını çizmek isterim. Bugün ara emir alındı. Ama buna sebep olanlar hakkında önümüzdeki günlerde yasal çalışmalarımız devam edecektir.”

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